مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة

2021/03/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، الخميس، 18 آذار، 2021، جلسته إلى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البرلمان رفع جلسته لهذا اليوم إلى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وشهدت الجلسة التصويت على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي .

وأوضح مصدر نيابي إن "طرح الثقة معناه إعفاء الخويلدي من منصبه".

وصوت المجلس على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت بدايةً على المادة 3 و مادة جديدة من قانون التعديل الأول رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية".

واضاف "كما صوت على قانون التعديل الأول ذاته من قانون المحكمة الاتحادية العليا".

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