2021/03/18 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الخميس (18 آذار 2021)، أعضاء المجلس إلى الاجتماع صباح الإثنين المقبل لتطبيق تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي أقره البرلمان اليوم.

وقال القضاء في بيان تلقته، (بغداد اليوم)، ان "مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان السادة دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الإثنين الموافق 22 آذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد" .

وصوت مجلس النواب، الخميس، (18 آذار 2021) على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت بدايةً على المادة 3 و مادة جديدة من قانون التعديل الأول رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية".واضاف "كما صوت على قانون التعديل الأول ذاته من قانون المحكمة الاتحادية العليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من مجلس القضاء الأعلى بعد التصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من مجلس القضاء الأعلى بعد التصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).