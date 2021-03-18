اسعار النفط تتراجع الى 66 دولارا

2021/03/18 | 19:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت أسعار النفط اليوم الخميس تسجيل الخسائر، وذلك بفعل صعود الدولار ومزيد من الارتفاع في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة، إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19.وهبط خام "برنت" بنسبة 2.16 بالمئة إلى 66.53 دولارا للبرميل.وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.32 بالمئة إلى 63.10 دولارا للبرميل بعد أن هبط 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.وخسر كلا العقدين أكثر من أربعة بالمئة على مدار الجلسات الخمس الأخيرة.وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.وحد تباطؤ بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات لانتعاش استهلاك الوقود./انتهى8

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