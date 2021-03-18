وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن وفوائده تفوق مخاطره

2021/03/18 | 19:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن ، على الرغم من بعض المخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة.

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