محافظة تعاني من الإهمال الزراعي رغم ضمها مليون دونم من الأراضي الخصبة

2021/03/18 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الخميس، عن وجود مليون دونم من الاراضي الخصبة غير مستغلة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي في ديالى رعد التميمي لوكالة /المعلومة/، ان “ديالى محافظة زراعية وتضم اراضي خصبة بمساحات شاسعة جدا”، لافتا الى ان “اكثر من مليون دونم من الاراضي منتشرة في 8 مقاطعات غير مستغلة حتى الان لاسباب متعددة ابرزها المياه”.

واضاف، ان “عوامل عدة دفعت الى تقلص الزراعة في ديالى بالسنوات الماضية ابرزها المياه بالاضافة الى الاضطرابات الامنية والاستيراد”، مؤكدا بان “المياه ستدفع الى انخفاض الخطة الزراعية للموسم الصيفي بنسبة 30% وهذا مؤشر سلبي اخر للملف الزراعي بشكل عام”.

واشار الى ان “فتح نوافذ الاستثمار الزراعي وفق الاطر الحديثة من ناحية اعتماد بدائل غير تقليدية في تامين المياه يمكن ان تعيد احياء مليون دونم من الاراضي غير المستغلة وهي تتميز بخصوبتها “.

وعانى القطاع الزراعي في ديالى من انتكاسات متكررة في العقود الاخيرة بسبب الجفاف والحروب والافات الزراعية.



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