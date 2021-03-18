2021/03/18 | 20:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي حسين سالم يفوز بالضربة القاضية على البرازيلي باريرا في بطولة برايف الدولية للفنون القتالية المقامة بالبحرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي حسين سالم يفوز بالضربة القاضية على البرازيلي باريرا في بطولة برايف الدولية للفنون القتالية المقامة بالبحرين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي حسين سالم يفوز بالضربة القاضية على البرازيلي باريرا في بطولة برايف الدولية للفنون القتالية المقامة بالبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).