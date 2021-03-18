المحمداوي: اتفاق سياسي سبق تمرير قانون المحكمة الاتحادية وفقا لعدد الحضور النيابي

2021/03/18 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان اجتماع رئاسة البرلمان الذي عقده محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية أتفق على تمرير قانون المحكمة الاتحادية بحسب حضور النواب الجلسة وفقا لما أعلنه النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي.

وقال المحمداوي إنه في حال كان حضور النواب ثلثين سيتم تمرير القانون وإذا كان الحضور غير كاف سيتم تمرير تعديل القانون لعام الفين وخمسة بالأغلبية البسيطة وما هو شهدته جلسة تمرير قانون الاتحادية.

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