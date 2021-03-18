رئيس مجلس القضاء الأعلى يدعو المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل

2021/03/18 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أعضاء المجلس للاجتماع صباح الاثنين المقبل الموافق للثاني والعشرين من آذار الجاري.

وجاءت دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى لاجتماع أعضاء المجلس وفق بيان، لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم ثلاثين لسنة ألفين وخمسة الذي أقره مجلس النواب بتاريخ الثامن عشر من آذار الجاري.

وأضاف البيان، انه سوف يتم في الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد.

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