الحلبوسي يوجه بإضافة فقرة بالموازنة تتعلق بضحايا عبارة الموصل

2021/03/18 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بإضافة فقرة بالموازنة “لإنصاف” ضحايا عبارة الموصل.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير دعا “اللجنة المالية لإضافة فقرة في الموازنة العامة لإنصاف عوائل ضحايا عبارة الموصل واعتبارهم شهداء”.وفي يوم الخميس (21 آذار 2019) غَرِقت عبّارة […]

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