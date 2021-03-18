2021/03/18 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اللجنة المالية البرلمانية الى إضافة فقرة في الموازنة العامة لإنصاف عوائل ضحايا “عبارة الموصل” واعتبارهم شهداء.

التالي

منذ 36 دقيقة

مجلس القضاء الاعلى يجتمع الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية

منذ 40 دقيقة

البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد لإكمال قانون الموازنة

منذ 57 دقيقة

البرلمان يحدد يوم غد موعداً للتصويت على الموازنة

منذ 60 دقيقة

البرلمان يُصوت بطرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الاعلام والاتصالات

منذ ساعة واحدة

البرلمان يُصوت على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية

منذ ساعة واحدة

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 188 نائبا

منذ ساعتين

الزراعة النيابية تدعو الى منع دخول المحاصيل المستوردة

منذ ساعتين

المالية النيابية تحسم الجدل بشأن سعر الصرف للدولار بالموازنة

منذ 3 ساعات

اجتماع برئاسة الحلبوسي وحضور رؤساء الكتل لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية

منذ 4 ساعات

نائب: جلسة اليوم ستكون حاسمة لقانون المحكمة الاتحادية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الحلبوسي يوجه بإضافة فقرة في الموازنة لإنصاف عوائل ضحايا “عبارة الموصل”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الحلبوسي يوجه بإضافة فقرة في الموازنة لإنصاف عوائل ضحايا “عبارة الموصل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).