بغداد اليوم تنشر نص قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية المصوت عليه اليوم

2021/03/18 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم ، النص الكامل للتعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه مجلس النواب اليوم

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