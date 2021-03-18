بالوثيقة.. اللجنة العليا تقرر إعادة فتح المساجد والحسينيات مع الالتزام بشروط الوقاية من كورونا

2021/03/18 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، 18 آذار، 2021، اعادة فتح المساجد والحسينيات في بغداد والمحافظات وفق الشروط الصحية والاجراءات الوقائية.

وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة تتضمن :"الموافقة على إعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في العاصمة بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث ارتداء الكمام واستخدام مواد التعفير بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فايروس كورونا وتتولى الفرق الصحية متابعتها".

ووجهت اللجنة :"ائمة وخطباء المساجد والحسينيات القيام بحملات التوعية والارشاد وحث المواطنين على الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية الصحية كافة".

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