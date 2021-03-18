اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر إعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة

2021/03/18 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا ) إعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة .وذكرت اللجنة في بيان لها : تقرر إعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في العاصمة بغداد والمحافظات والالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمام واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فايروس كورونا، وتتولى الفرق الصحية متابعتها .وطالبت أئمة وخطباء المساجد والحسينيات القيام بحملات التوعية والإرشاد وحث المواطنين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية كافة./انتهى8

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