نقابة الاكاديميين في البصرة تستنكر اعتقال عميدة المعهد التقني بالقرنة وتدعو وزير التعليم الى التدخل الفوري

2021/03/18 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ استنكر ت نقابة الاكاديميين العراقيين في البصرة اعتقال الدكتورة هدى ريحان عميدة المعهد التقني في القرنة بطريقة غير لائقة وغير مهنية لا تمت لاحترام الأكاديميين من قبل قوات سوات.وذكرت النقابة في بيان صحفي : تم حجز عميدة المعهد التقني في القرنة من قبل القاضي لغاية يوم الاثنين بطريقة مهينة تعبر عن مدى استخفاف كل الجهات بمكانة الأكاديميين " مؤكدة كان من المفروض ان يكون هنالك استدعاء من قبل المحكمة وعلى الاقل إبلاغ النقابة بذاك .واضاف البيان طالما حذرنا وتكلمنا مع قائد شرطة البصرة سابقا من هكذا أساليب و ضرورة احترام مكانة الأكاديمي والتنسيق بين النقابة والجهات الأمنية التي تناست هيبة الاستاذ الجامعي بالمجتمع .وطالبت النقابة في بيانها الحكومة المحلية ووزير التعليم العالي بالتدخل الفوري والعاجل واحترام الأكاديمي./انتهى

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