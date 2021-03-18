القضاء يشكر الجهات الداعمة لتشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 20:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم الخميس تلقى PUKmedia نسخة منه شكره للسادة رئيس ونائبي رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة اعضاء المجلس وكافة الاعلاميين والشخصيات والمؤسسات التي دعمت تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بالصيغة التي اقرت هذا اليوم الموافق 18 /3 /2021.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء

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