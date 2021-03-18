مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 20:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، مساء اليوم الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب صوت على تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية وعلى نص القانون بالمجمل.

واضاف: ان عدد النواب الذين كانوا حاضرين خلال جلسة التصويت بلغ 205 نواب وتمت مناقشة تعديل قانون المحكمة الاتحادية والتصويت عليه.

واوضح: ان مجلس النواب قرر ايضا عقد جلسة يوم غد الجمعة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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