ارتفاع الأسهم الأوروبية بالختام مع هدوء المخاوف بشأن لقاح

2021/03/18 | 20:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الخميس على ارتفاع، مع تراجع المخاوف بشأن لقاح "أسترازينيكا".

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