2021/03/18 | 20:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان يدعو اللجنة المالية لاضافة فقرة في الموازنة لانصاف ضحايا عبارة الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان يدعو اللجنة المالية لاضافة فقرة في الموازنة لانصاف ضحايا عبارة الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان يدعو اللجنة المالية لاضافة فقرة في الموازنة لانصاف ضحايا عبارة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).