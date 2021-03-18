2021/03/18 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بغداد / المركز الخبري الوطني قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات.وحصل “المركز الخبري الوطني”، على وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنت قرارين للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جاء في القرار الأول: “اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



اللجنة العليا تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اللجنة العليا تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اللجنة العليا تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).