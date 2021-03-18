2021/03/18 | 20:32 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 20:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).