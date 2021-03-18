نص قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعصوت مجلس النواب بجلسته الـ(45) ‏التي عقدت ‏برئاسة رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي، ‏اليوم الخميس، بحضور 205 نواب، على التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005) قانون المحكمة الاتحادية العليا.للاطلاع على نص قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية: عرض العدد PDF تحميل العدد

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