اللجنة العليا تقرر فتح المساجد والحسينيات.. بشرط

2021/03/18 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخميس، على إعادة فتح دور العبادة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

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وبحسب كتاب صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقى "ناس" (18 اذار 2021)، "تقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات ودور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمام واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا وتتولى الفرق الصحية متابعتها".

واضاف، على "ائمة وخطباء المساجد والحسينيات القيام بحملات التوعية والارشاد وحث المواطنين على الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية الصحية كافة".

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