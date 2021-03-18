اصلاح خط “ميرساد” في ديالى بعد 24 ساعة على استهدفه بعمل ارهابي

2021/03/18 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، اكمال اصلاح خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران.

وقال مدير ناحية السلام (25 كم شرق بعقوبة) حامد العنبكي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “فرق شبكات ديالى الفنية نجحت في اصلاح اثنين من الابراج في اطراف ناحية السلام بغد مرور 24 ساعة على استهدافها بعمل ارهابي ما ادى الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من ديالى”.

واضاف، ان “الاجهزة الامنية تجري تحقيق للوقوف على طبيعة العمل الارهابي واتخاذ كل من شانه تامين خطوط الابراج باعتبارها ضرورة ملحة للاهالي”.

فيما اشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي الى وجود اهتمام عال المستوى بالحادث الارهابي الذي استهدف ابراج الكهرباء في ناحية السلام كونه يمثل اول اعتداء منذ اسابيع طويلة في ديالى بشكل عام “.

واضاف العزاوي ،ان” جهود القوى الامنية مستمرة في تعقب الخلية الارهابية التي تقف وراء الاستهداف الاخير”.

وكانت اثنين من ابراج خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران استهدفا بعبوات ناسفة ما ادى الى انهيارهما قرب ناحية السلام اول امس”.وانتهى 25 ف

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