قوة أمنية تصد 'تعرضاً' في الطارمية شمالي بغداد

2021/03/18 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بصد تعرض لعناصر "داعش" في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا منطقة البزمبط واشتبكت معهم قوات الجيش والحشد العشائري وتمكنت من ابعادهم خارج المنطقة".

وأضاف المصدر أنه "تجري حالياً عملية تفتيش بحثا عنهم".

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