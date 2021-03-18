ماكرون: على إيران القيام بالمبادرات المتوقعة والتصرّف بمسؤولية

2021/03/18 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران على وقف ما وصفه بمفاقمة الأزمة المرتبطة بملفها النووي من خلال زيادة الانتهاكات لاتفاق العام ألفين وخمسة عشر المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها الذري.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية، إن على إيران التوقف عن مفاقمة الوضع النووي الخطر أساسا بسبب مراكمة الانتهاكات لاتفاقية فيينا، مشددا أن على إيران أن تقوم بالمبادرات المتوقعة والتصرّف بمسؤولية، وأكد أن فرنسا في حالة تعبئة كاملة لإعادة إطلاق عملية موثوقة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، وبما يضمن العودة إلى السيطرة والإشراف على برنامج إيران النووي في خطوة تترافق مع مراقبة أنشطتها البالستية في المنطقة.

هذا، وكانت طهران رفضت هذا الشرط المسبق ومضت قدما بنشاطها النووي ردا على سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب المتمثلة بممارسة أقصى درجات الضغط عبر فرض عقوبات لإضعاف نظامها.

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