الداخلية توضح بشأن قرار السماح لمواطني 37 دولة بالهبوط في العراق وتحدد مبلغ الفيزا

2021/03/18 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، على قرار السماح لمواطني 37 دولة بالهبوط في العراق والحصول على الفيزا في المطارات، فيما حدد مبلغ الفيزا.

وقال المحنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قرار السماح لمواطني 37 دولة بالهبوط في العراق والحصول على الفيزا في المطارات، يعتبر قراراً مهماً جداً وسيقوم بتنشيط قطعات الصناعة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والمنظومة الاقتصادية".وأضاف، أن "الفيزا ستكون مقابل رسم قدره 75 دولاراً لكل شخص يدخل العراق، وسيكون هناك فحص طبي خاص بكورونا للوقاية من انتقال الفيروس".ونوه المحنا الى أن "هذا القرار من الحكومة العراقية لا يعني بأن تتعامل الدول التي سمح لمواطنيها الدخول إلى العراق بالتعامل بالمثل والسماح للعراقيين بالدخول إلى دولهم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قرت، الاثنين (15 آذار 2021)، السماح بمنح مواطني 37 دولة تأشيرة دخول لأراضيه بعد وصولهم.

ونصت وثيقة صادرة من الداخلية وموجهة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، على "شمول مواطني دول أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، المانيا، ايطاليا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، دنمارك، ايرلندا، جبل طارق، اليونان، اسبانيا، البرتغال، السويد، النمسا، فلندا، استونيا، بولندا، الجيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا، المجر، بلغاريا، ورومانيا كرواتيا، استراليا، كندا، كوريا الجنوبية، اليابان"، بمنح سمة دخول اعتيادية في المطارات والمنافذ الحدودية مقابل رسم سمة الدخول واعتبارا من 15 آذار 2021.

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