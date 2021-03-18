نائب عن اللجنة الاقتصادية: سعر الصرف لن يتوقف عن الارتفاع.. الدينار سينهار إن لم نجد حلولاً

2021/03/18 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عبدلله الخربيط، من استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي، في حال عدم وجود الحلول الاقتصادية للأزمة الراهنة.

وقال عبدالله الخربيط، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تراجع قيمة الدينار العراقي متوقعة منذ عام 2018، ووصل اليوم إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار ولن يقف عند هذا الرقم".

وأضاف الخربيط، أن "تغيير سعر الصرف ليس من صلاحية البرلمان"، مشيرا إلى أن "سعر الصرف العراقي مبالغ به جدا، خاصة وأن الانتاج المحلي يعد لاشيء في البلاد، مع ثبات الدينار منذ سنوات".

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن "انهيار الدينار العراقي سيستمر في حال لم نجد الحلول الاقتصادية للأزمة الراهنة" حسب قوله.

ورأى الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، في وقت سابق، أن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات العالمية، لن يؤثر على العملة المحلية العراقية، بشكل مباشر .

وقال قصي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "عملية رفع قيمة الدولار قياسا بباقي العملات العالمية الأخرى تلقي بظلالها على جميع العملات، وكذلك أيضا السلع التي تُقيم بالدولار، لكن بكل تأكيد عملية انعكاسه ليست مباشرة على العملات المحلية، لكن العملات العالمية ستتأثر به بشكل مباشر".

وأضاف أن "عملية تحفيز الاقتصاد الأمريكي الأخيرة بإطلاق أكثر من تريليون و900 مليار دولار لتحفيز القطاعات الصناعية الأمريكية أدت إلى زيادة الطلب على الدولار، بالتالي أنعكس ذلك على قيمة العملات الأخرى".

وبين أن "الدينار العراقي يحافظ على توازنه بالوقت الحالي، على اعتبار أن البنك المركزي يضخ الدولار بسعر ثابت 1450 دينار عراقي فلا اعتقد إنه سيشهد انخفاضاَ أقل من ذلك"، لافتا إلى أن "البنك المركزي ما يزال يمتلك القدرة على السيطرة السعرية لكن بالتأكيد زيادة قيمة الدولار تؤدي إلى انخفاض قيمة أسعار النفط وتنعكس بكل تأكيد على إيرادات وزارة المالية لكن ليس بالوقت الحالي".

وكانت الأسواق المحلية العراقية في بغداد والمحافظات الأخرى اضطربت بعد تخفيض العملة وتغيير قيمة سعر صرف الدينار أمام الدولار في مسودة موازنة 2021 التي تضمنت سعر الصرف الجديد.

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