الشيخ حسين الخيون يوجه عبر ’’بغداد اليوم’’ دعوة لكل الأطراف بخصوص ملف أختيار محافظ جديد لذي قار

2021/03/18 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحذر الشيخ حسين الخيون، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، الحكومة الاتحادية التأخر في حسم ملف منصب محافظ ذي قار، فيما وجه دعوة لكل الأطراف للسعي في تهدئة الأوضاع بالمحافظة.وقال الخيون، وهو أحد أبرز شيوخ عشائر ذي قار، لـ(بغداد اليوم)، "في الفترة السابقة وبعد الأحداث التي حصلت في محافظة ذي قار وتحديدا حين طالب المتظاهرين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي واختيار محافظ أخر بديل وما رافق ذلك من سقوط عدد من الشهداء والجرحى وبسبب مطالب المتظاهرين تدخلنا بأن نكون حلقة وصل وتفاوض بين المتظاهرين وممثليهم من جهة و بين الحكومتين المركزية والمحلية من جهة أخرى".وتابع "وحينها حسم المتظاهرون أمرهم، وتم ترشيح خمسة اسماء رفعت وسلمت إلى محافظ ذي قار المؤقت عبدالغني الاسدي ورفعت بعدها الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".واشار "بعض أولئك المرشحين قابلوا الكاظمي".وأبدى الخيون استغرابه من "تأخر الحكومة الاتحادية في حسم ملف اختيار الشخصية المناسبة لإدارة المحافظة، خصوصا وإن الأوضاع لاتزال متوترة في المحافظة".وتابع "نعتقد ان هنالك تدخلات من قبل جهات سياسية، لرفض مرشحي منصب المحافظ، وهم يمارسون ضغوطاً على الكاظمي من أجل ابعادهم".واختتم الشيخ الخيون حديثه لـ(بغداد اليوم) بالقول "نحذر الحكومة وكل الاطراف من إن الأوضاع قد تعود إلى ما كانت عليه او أسوأ إذا لم يتم حسم هذا الملف والعمل على زيادة الاستقرار في المحافظة".

وأكد النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، الاحد الماضي، تنافس 6 أشخاص على منصب المحافظ.

وقال الجابري في تصريح صحفي، إن "المرشحين لمنصب محافظة ذي قار الذين تم طرحهم خلال الاجتماع الذي عقد بين نواب المحافظة والكاظمي، هم: علي الشامي، علي الخرسان، حميد الحصونة، احمد الخفاجي، صبري الرميض، عقيل مهدي، عبد الرضا حسن".

وكان، مصدر مطلع كشف تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين نواب محافظة ذي قار ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً عقد بين النواب عن محافظة ذي قار ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأوضاع في المحافظة ومنصب المحافظ".

وأضاف، أن "النواب اتفقوا مع الكاظمي على تعيين محافظ لذي قار خلال الـ 48 ساعة المقبلة".

وحدد نواب محافظة ذي قارمعايير اختيار المحافظ خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن ذي قار ستار الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكتل السياسية ونواب محافظة ذي قار اشترطوا معايير محددة لاختيار شخصية المحافظ الجديدة"، لافتاً إلى أن المعايير هي "الاستقلالية والنزاهة والمهنية".

وأضاف أن "جميع الأسماء المطروحة لتولي منصب محافظ ذي قار هي محل اعتزاز واحترام"، مبيناً أن "عدد الشخصيات غير معروف حتى الآن وهنالك اسماء بعضها معروف".

وكلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، الشهر الماضي، بمنصب محافظ ذي قار بشكل مؤقت.

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