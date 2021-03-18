الهجرة تبحث سبل دعم النازحات للعودة الى مناطق سكناهن

2021/03/18 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ، اليوم الخميس، في مؤتمر (النساء النازحات في المحافظات المحررة/ التحديات والحلول) المنعقد في ديوان الامانة العامة لمجلس الوزراء، لمناقشة سبل دعم النساء النازحات للعودة الى مناطق سكناهن الاصلية، بحضور الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة والصناديق والبرامج ومختلف ممثلي الوزارات .

وقالت في كلمة لها خلال المؤتمر :" اننا في القادم من الايام سنخط بايدينا مشروع انهاء ملف النزوح بشكل طوعي وبتعاون الحكومات المحلية والمنظمات الدولية ونشرع لاطار مشاريع وبرامج تخدم العائدين من "النزوح" ، مضيفة " نتطلع للعمل معكم جنبا الى جنب لتشجيع النازحين على العودة الطوعية ومنح الاولوية في البرامج والمشاريع من قبلنا واياكم للعائدين ولاسيما العوائل التي تعيلها النساء والتي تتصف بالعوائل الهشة والضعيفة اذا ما قورنت بتلك العوائل التي يعيلها الرجال ".

واشارت الوزيرة الى " ان الوزارة تتطلع من المجتمع الدولي والمنظمات ان تبذل قصارى جهودهم في التعاون معنا في برامج العودة الطوعية ومشاريع تمكين النساء النازحات والعائدات " ، لافتة الى " ان ملف النساء النازحات بحاجة ملحة لتحقيق التوازن والانسجام والتفاهم والتعاون مع الجهات الحكومية والرسمية في مختلف المستويات والقطاعات كون ازمة النزوح لعام 2014 وبالاعداد الكبيرة المؤشرة لدينا تعد ازمة وطنية وشاملة " ، داعية في الوقت ذاته الحاضرين إلى " التواصل والاجتماعات المكررة لعلاج المشكلات التي تحول دون عودة العوائل النازحة وتنسيق الجهود وعدم بعثرتها في ظل وزارة الهجرة والمهجرين كونها الجهة القطاعية في الحكومة العراقية ".

واكدت جابرو " ان الوزارة تمد يدها لكل من يساهم ويتعاون معها في اطار عملها وتشكر لهم تلك الجهود الكبيرة التي بذلت وتبذل لملفي النزوح والعودة " ، مثنية على جهود للامانة العامة لمجلس الوزراء وأمينها العام على رعايته لهذا الاجتماع المهم الذي يؤطر لعملية العودة الطوعية للنازحات والنازحين وعلى ما وجه بشأن تطوير الهيكل الاداري لتمكين المرأة من شعبة الى اقسام في جميع المؤسسات الرسمية سعيا منه للنهوض بواقع المرأة في كافة المجالات وفئات عناية الوزارة في المحافظات كافة على وجه الخصوص ، معربة عن املها بتظافر الجهود لخدمة النازحين والعائدين لا سيما النساء منهم .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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