مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية غدا

2021/03/18 | 20:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت جلسة مجلس النواب اليوم الخميس وتم تاجيل تصديق مشروع قانون الموازنة الاتحادية ليوم غد وستشارك كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الجلسة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب بختيار شاويس لـ PUKmedia، انه من المقرر ان تشارك كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب في جلسة البرلمان غدا للتصديق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية والتي من المقرر ان تعقد الساعة الواحدة بعد الظهر.

PUKmedia خاص

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