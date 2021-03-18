بطل عراقي بالفنون القتالية يطيح بغريمه البرازيلي بالضربة القاضية

2021/03/18 | 20:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

فاز لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي حسين سالم، على غريمه البرازيلي غيرسون باريرا في بطولة برايف الدولية للفنون القتالية المقامة بالبحرين.

واطاح سالم بالبرازيلي باريرا بالضربة القاضية، ليرفع علم العراق على منصة عالمية في اكبر منظمة رياضية في آسيا BRAVE CF.

ولقد حظي المُقاتل في فريق العراق الوطني للمواي-تاي بعدّة ألقاب خلال مسيرته المهنيّة، وتمكّن من الحصول على عدد من الألقاب المحلّية.

بالإضافة الى ذلك فهو حصل على ميداليّات في البطولات العربيّة، والبطولات العالميّة، وفي دورة الألعاب الآسيويّة.



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