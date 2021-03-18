نص التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية بعد تصويت البرلمان العراقي

2021/03/18 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان- صوت البرلمان العراقي اليوم الخميس على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية .في الاتي نص التعديلات

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