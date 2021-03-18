2021/03/18 | 21:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة البرلمان تجتمع باللجنة المالية ورؤساء الكتل لاكمال متطلبات قانون الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/18 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تجتمع باللجنة المالية ورؤساء الكتل لاكمال متطلبات قانون الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تجتمع باللجنة المالية ورؤساء الكتل لاكمال متطلبات قانون الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).