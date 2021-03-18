رئاسة البرلمان تجتمع لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة

2021/03/18 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واععقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعا لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة.وذكر مكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان تلقته (واع) أن "رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.". وحدد مجلس النواب، في وقت سابق، جلسة يوم غد الجمعة موعدا للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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