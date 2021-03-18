محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية في جلسة متقلبة

2021/03/18 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، في جلسة متقلبة، مع هبوط الأسهم الأمريكية وبعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

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