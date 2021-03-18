2021/03/18 | 21:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استبعد الرئيس العراقي برهم صالح، توقيع اتفاق سلام بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق المطالب الفلسطينية.وقال الرئيس العراقي في تَمقابلة تابعها “المركز الخبري الوطني” إن “العراق ملتزم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، ولن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يعلق على سؤال بشأن “اتفاق سلام” بين العراق وإسرائيل المركز الخبري الوطني.

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