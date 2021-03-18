رئاسة البرلمان تجتمع مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل بشان الموازنة

2021/03/18 | 21:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعاً مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب، اجتمعت مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.

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