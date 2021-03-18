الرئيس الروسي لنظيره الأميركي: “القاتل من يصف الآخر بذلك .. أتمنى لك الصحة”

2021/03/18 | 21:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأميركي جو بايدن بعد اتهام الأخير له بأنه قاتل، قائلا “الناس يرون الآخرين عادةً كما يرون أنفسهم”، و”القاتل هو من يصف الآخر بذلك”.

وأضاف بوتين في تصريحات متلفزة أن موسكو لن تقطع علاقاتها بواشنطن، بل ستعمل معها بناءً على ما يصب في “مصلحة” روسيا، وذلك بعدما استدعت موسكو السفير الأميركي لديها، وأعلنت أن سفيرها في الولايات المتحدة سيعود إلى العاصمة الروسية السبت.

واقترح الرئيس الروسي على نظيره الأمريكي إجراء محادثات ثنائية “صريحة” على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

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