2021/03/18 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحدث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الخميس، عن مبادرة توظيف التي أطلقها مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأكد الوزير في حديث خص به “المركز الخبري الوطني” أن “وزارة العمل ليس لها علاقة بموضوع مبادرة “توظيف” فهو خاص بمكتب رئيس الوزراء، وليس لدينا علم بعدد الذين تقدموا أو قبلوا”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يتحدث عن مبادرة “توظيف” المركز الخبري الوطني.

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