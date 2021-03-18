تصريح إيجابي من عضو بالصحة النيابية بشأن الحظر وأعراض السلالة المتحورة - عاجل

2021/03/18 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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عضو لجنة الصحة النيابية – حسن خلاطي – مقابلة متلفزةالحظران الشامل والجزئي ليس لهما دور مباشر بتقليل عدد الإصابات بل هو إجراء اضطراري لوجود حالة عدم التزام من قبل المواطنين بهدف تقليل التجمعاتهذه الإجراءات ساهمت بعد تطبيقها أخيراً بشكل كبير في قطع سلسلة الانتشار مع وصول الموجة الثانية من الجائحة في العراقكان من المتوقع ان تصل الإصابات 10 آلاف إصابة هذا الأسبوع و7 آلاف إصابة في الأسبوع الذي قبله لكن الذي حصل إن المعدل هو تحت الـ 5 آلافبالمقابل لا يمكن الاستمرار بالإجراءات الحالية لأنها ستحدث شللاً في الحياة وتضر بأرزاق الناسالعراق يمر بأخطر موجة وبائية حالياً بسبب السلالة المتحورة التي لها قدرة الانتشار بشكل أسرعشدة الأعراض مع السلالة الجديدة أخف من السلالة الأساسية وأيضاً استعداداتنا الصحية أفضل من السابقزيادة القدرة على إجراء الفحوصات تسببت باكتشاف الكثير من الحالات ووصلنا لنسبة تشير إلى إن 15% من الفحوصات تكون لحالات إيجابيةقرار التربية بتحديد 20 آذار كان مفاجئاً ولدينا اعتراض على ذلك ولم توضح الوزارة بشأن احتمالية إجراء الامتحاناتمن الضروري ان يتم تعقيم الطلبة وارتداء الكمامة قبل الدخول لقاعات الامتحان

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