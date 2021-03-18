رئاسة البرلمان تجتمع مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لإكمال متطلبات إقرار موازنة 2021

2021/03/18 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس، بأن رئاسة البرلمان اجتمعت مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لإكمال متطلبات إقرار موازنة 2021.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

ورفع مجلس النواب، جلسة اليوم الخميس، إلى يوم غد الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة.

وشهدت الجلسة التصويت على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.

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