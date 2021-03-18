2021/03/18 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت رئاسة مجلس النواب ، مساء اليوم الخميس ، اجتماعا مشتركـا مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع نيابي مشترك لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع نيابي مشترك لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).