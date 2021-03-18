/ نينا / تنشر التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء،/نينا/ قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية ، والتي صوت عليه مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الخميس./انتهى5

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