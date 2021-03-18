رابرين.. افتتاح قسم الطوارئ الخاص بالاطفال

2021/03/18 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح المديرية العامة لصحة رابرين قريبا قسم الطوارئ الخاص بالاطفال.

وقال المدير العام لصحة رابرين الدكتور ديار ابراهيم لـ PUKmedia، انه سيتم في المستقبل القريب افتتاح قسم الطوارئ الخاص بالاطفال في مستشفى الولادة والاطفال في رانية.

واضاف، انه تم الانتهاء من غالبية اعمال القسم الجديد وسيقدم خدماته في اقرب وقت.

PUKmedia محمد رسول/رانية

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