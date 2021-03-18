رئيس مجلس القضاء العراقي يدعو المجلس للانعقاد الاثنين

2021/03/18 | 21:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021

واضاف المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد" .

PUKmedia اعلام مجلس القضاء

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