9 مهام للمحكمة الاتحادية.. فريق جديد من القضاة حتى 2023

2021/03/18 | 21:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

صوت مجلس النواب، الخميس، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية بما يتيح اختيار رئيس وأعضاء جدد للمحكمة بصلاحيات نافذة حتى نيسان/أبريل 2023.

وحصل "الترا عراق" على نسخة من نص التعديل المنقح الذي مرره البرلمان في جلسة عقدها، 18 آذار/مارس، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور أكثر من 200 نائب.

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وحدد التعديل مهام المحكمة الاتحادية في تسع نقاط، فيما نص على إحالة القضاة السابقين في المحكمة إلى التقاعد.

وفي أول تعليق، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، للاجتماع صباح الإثنين 22 آذار/مارس، لإزاحة رئيس المحكمة الاتحادية عبر تطبيق قانون تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.

وذكر بيان صدر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، أنّ "الاجتماع سيشهد تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد".

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