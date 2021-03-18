مجلس النواب يصوت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس النواب صوت في جلسته الـ 45 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت، اليوم، بحضور 205 نواب، على التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005) قانون …

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