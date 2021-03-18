بالوثيقة.. اللجنة العليا تقرر إعادة فتح المساجد

2021/03/18 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إعادة إفتتاح المساجد والحسينيات ودور العبادة في العاصمة بغداد والمحافظات، مع الالتزام بالشروط الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

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