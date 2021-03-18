العراق يضع قدماً على طريق صناعة معجون الطماطم.. الزراعة تتحدث لـ’ناس’ عن التفاصيل

2021/03/18 | 21:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن فرصة استثمارية لانتاج معجون الطماطم وبأسعار مدعومة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لـ"ناس" الخميس (18 آذار 2021) إن " هناك مباحثات لتطوير الانتاج الزراعي خاصة في مجال الصناعات التحويلية ومنها المعجون".

وأضاف النايف، أن "مصانع المعجون تكاد أن تكون معدومة في ظل وفرة كبيرة بمحصول الطماطم، لذلك نقوم بالبحث عن منافذ لاحتواء الكميات الفائضة من الطماطم".

وأكد "وجود تحرك لانشاء معامل كبيرة لانتاج المعجون، والخطوة الاولى ستبدأ من محافظة الديوانية حيث ستشهد انشاء اكبر المعامل".

وتابع، "هناك تحرك ايضا مع الدول للحصول على معامل حتى لو كانت صغيرة حتى يتمكن المنتجين من استثمارها كمعامل صناعة المعجون ومنها المعامل البلغارية والهولندية فضلا عن دول أخرى".

ولفت النايف إلى أن "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لديها معامل قديمة، تم الاعلان عنها في الوقت الحالي من خلال الآجل او بطرق اخرى لمنح المزارعين تسهيلات في تصريف محاصيلهم، بالرغم من ان هذه المعامل ليست بالمستوى المطلوب كونها تستوعب منتجا واحدا وليس أكثر".

وقال إنه "لا سبيل أمامنا إلا فتح مجال الاستثمار الأجنبي والمحلي لدفع عجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام".

وأكد النايف، أن "البيئة العراقية طاردة للاستثمار وهناك معوقات خارج صلاحية الوزارة، كالملف الامني والسياسي"، مبيناً أنه "لا توجد قرارات قوية تضمن حق المستثمرين".

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