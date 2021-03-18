صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 759 المسجلة اليوم بكورونا

2021/03/18 | 21:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 759 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 448 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 759 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

448 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 53 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بغداد جيدة 131 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع بلديات الثاني 25 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 65 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاستقلال 34 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الاعظمية 42 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 59 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

– 311 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

104 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / قطاعات 75 و35 و 17 و12 و10 و 15 و45 و49 و8 سوق مريدي / قرب معمل السكائر / سوق الوحيلات / الشماعية /السوق الكبير / سوق العورة / الحميدية / الكيارة / الزراعي / قطاعات 23 /62 / 43 و 36 45 و 57 و 56 و 54 /55 / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / ق51 / / ق 18 / جميلة / الكيارة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550

19حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 505 /503 / 506 قرب نادي التركمان / 510 /

23 حالة في الشعب محلة / الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / / 333/ 341 /321 / 324 .

11 حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على محلاتها / 950 /حي المصطفى / شارع المعهد / شارع الكهرباء / الزراعي / حي الطاقة /

10 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

11 حالة في المدائن / حي سومر / العروبة / الالوردية / الكرغولية / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة .

8 حالات في الحسينية محلة / 215 / الانتصار / ا/ المعسكر / كميرة / الانصار / 222 /220

3 حالات في منطقة الكفاءات محلة 766

8 حالات في منطقة الكرادة محلة/ 930 / 909 / 901 /

6 حالات في منطقة بغداد جديدة محلة / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

11 حالة في منطقة الامين محلة / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / 739 / 747 / نواب ضباط / 733 /

6 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

4 حالات في منطقة الغدير محلة 704 / 706 .

5 حالات في منطقة العبيدي محلة / 765 / الشهداء / 762 / 762 / 768

5 حالات في منطقة زيونة محلة / 712 / 716 / تقاطع ميسلون / 714 / 713

4 حالات في منطقة المعامل / الزراعي /

5 حلات في منطقة الوزيرية محلة 301

4 حالات في منطقة الزوية محلة / 710

7 حالات في الاعظمية محلة 312 / 308 / 314

23 حالات في البلديات / البلديات الثانية / 726 / 748 / المعسكر / 9 نيسان

وحالتين في كل من / البنوك / و المعامل محلة 777 و799 / و سبع قصور / و الصليخ محلة 324 / حي القاهرة / الطالبية 323 .

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : بعقوبة / حي الرئاسة / السيدية / حي النصر / بابل الاسكندرية / العمالية / حي ونس / حي الجامعة / الشيخ عمر / باب المعظم .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 94725 توفي منهم 1494 للاسف فيما اكتسب الشفاء 85574 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7657 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس”.

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